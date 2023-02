300.000 euro voor onderzoek van UHasselt om Alzheimer af te remmen 

Meer inzicht in de rol van het vetmetabolisme in de hersenen bij personen met Alzheimer is erg belangrijk om de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer beter te begrijpen. "Eenmaal we de rol van het vetmetabolisme doorgronden, gaan we onderzoeken of we dat metabolisme ook kunnen sturen. Hetzij proactief door onze levensstijl aan te passen, door bijvoorbeeld over te schakelen van een Westers dieet naar een Mediterraans dieet. Of via medicatie die een impact kan hebben op de werking van het vetmetabolisme."