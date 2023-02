45 mensen dreigen job te verliezen bij aluminiumbedrijf Hydro Building Systems in Landen

Aluminiumbedrijf Hydro Building Systems in Landen, ook gekend als Sapa, wil 45 van de in totaal 200 werknemers ontslaan. Dat schrijft ROBtv en is bevestigd aan onze redactie. "De reden voor de ontslagen is dat de bouwmarkt zich in een slechte situatie bevindt: klanten plaatsen minder bestellingen, waardoor ook bij Hydro Building Systems minder bestellingen binnenkomen. Dat in combinatie met de stijgende kostprijs van materialen maakt dat het bedrijf deze beslissing neemt", legt Leen Vanderhulst van vakbond ACV-Metea uit.

Ook de stijgende loonkosten spelen volgens de directie van het bedrijf een rol. De reorganisatie moet de toekomst van de overige werknemers veilig stellen.