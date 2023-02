Aalst stelt de herbruikbare carnavalsbeker voor: "het is een collector's item"

Zoals op andere openbare evenementen is het verplicht om met herbruikbare bekers te werken. Aalst voert ze voor het eerst in en heeft er unieke voorwerpen van gemaakt: "Ze zijn ontworpen volgens de huisstijl van Aalst carnaval, het zijn collector’s items." Een herbruikbare beker kost 5 euro. Er is een draaglint bij om je lege beker om je hals te laten hangen, zo kan je hem makkelijker bijhouden.