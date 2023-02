Banners op Grote Markt in Kortrijk om Olivier Vandecasteele uit Iraanse gevangenis te helpen

De familie en vrienden van Vandecasteele proberen ondertussen op alle mogelijke manieren om hem terug in België te krijgen. Ze startten onder meer met een petitie die oproept voor zijn vrijlating. De banners in Kortrijk vragen om die petitie te ondertekenen. Samen met de onthulling was er ook een korte manifestatie. Daar was ook een vrouw uit Iran op aanwezig. "Ik ben zelf naar België gevlucht omdat het regime in mijn land niet te vertrouwen is", zegt ze. "Wat Olivier overkomt, gebeurt ook met onze eigen mensen: ze worden zonder een echt proces opgesloten en soms zelfs omgebracht. Veel mensen uit Iran die naar Europa zijn gevlucht hebben de petitie al ondertekend, in de hoop om Olivier vrij te krijgen, maar ook in de hoop op verandering in ons land."