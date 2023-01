België geeft voor 93,8 miljoen extra militaire steun aan Oekraïne: "Grootste steunpakket ooit"

De minister had het ook over gepantserde jeeps en vrachtwagens die zullen worden geleverd. "Ik wil benadrukken dat deze voertuigen allemaal operationeel zijn, herstellingen hebben ondergaan of nog zullen ondergaan", aldus Dedonder. De militaire voertuigen die aan Oekraïne worden geleverd, zullen ook worden vervangen.

Tussen de regels geeft Dedonder te verstaan dat het wellicht hierbij niet blijft. "Alle mogelijke pistes worden bestudeerd voor leveringen in de toekomst, zowel intern (bij Defensie, red.) als in samenwerking met de industrie." Of het hier ook gaat over de enkele tientallen Leopard 1-tanks die bij een wapenhandelaar in Doornik staan, verduidelijkt de minister niet.