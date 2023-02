Bijna 600 nieuwe bomen aan vernieuwde vesten in Mechelen: "Tegen de lente veel extra groen in onze stad"

In Mechelen heeft het stadsbestuur de afgelopen week mee de handen uit de mouwen gestoken en aan de vesten een groot aantal nieuwe bomen geplant. In totaal komen er in een eerste fase 590. Om die allemaal geplant te krijgen, werden verschillende stukken aan de vesten onthard. "Daarnaast komen er nog heel veel planten in daarvoor voorziene bakken of als onderbegroeiing", legt schepen Patrick Princen uit bij Radio2 in Antwerpen. "Op die manier gaat onze stad er tegen de lente een pak groener uitzien dan vroeger."