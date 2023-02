Instabiele mergelgroeve in Riemst wordt opgevuld met schuimbeton: "Vandaag starten eerste voorbereidingen"

Een deel van de groeve onder het gehucht Zussen was instabiel geworden. Door een lek in de waterleiding was het water tot in de groeve gesijpeld. Om een instorting te voorkomen, moet het instabiele deel van de groeve onder de Misweg opgevuld worden met speciaal schuimbeton. "Vandaag start de eerste fase, en dat is het boren van een gat waarlangs we dan dat beton in de groeve kunnen krijgen", vertelt burgemeester Mark Vos (CD&V). "In de groeve zelf moet ook nog een dam gebouwd worden. Om dat schuimbeton op de juiste plaats te houden."