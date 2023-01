Bouwkraan valt om in Borsbeek: geen gewonden, 1 appartement onbewoonbaar

Rond 14.15 uur is een bouwkraan omgevallen op een bouwwerf aan de Jozef Reusenslei in Borsbeek. "De kraan is om een of andere reden instabiel geworden. We denken aan een verzakking in grond", zegt Patrick De Raedt van Brandweer Zone Rand. "Bij zijn val heeft die het appartement ernaast beschadigd. De muur van de slaapkamer achteraan is naar binnen geduwd. Er zijn ook nog scheuren in het gebouw."