Bouwvallig Groot Vleeshuis in Gent krijgt grondige opknapbeurt en wordt fietsenstalling

Het Groot Vleeshuis is een voormalige overdekte markt uit de 15de eeuw in hartje Gent. Het historische gebouw kampt al een tijd met ernstige, structurele problemen. Het wordt gestut omdat er problemen zijn met de stabiliteit, het is dan ook gesloten voor het publiek. Om het gebouw te redden, krijgt het een volledige renovatie en wordt het openbare fietsenstalling.