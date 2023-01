Brandweer Zone Rand verliest veel tijd om ongeval op E313 te bereiken: "Vorm altijd een reddingsstrook bij file"

Die reddingsstrook geeft ruimte aan de hulpdiensten, waardoor ze sneller ter plaatse zijn. "Dat is cruciaal om slachtoffers te helpen, maar ook belangrijk voor het verkeer. Hoe sneller hulpdiensten er zijn, hoe sneller het ongeval opgeruimd is en hoe sneller de file opgelost is."

Over de reddingsstrook vind je ook meer informatie op deze website van het Agentschap Wegen en Verkeer.