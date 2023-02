Buitengewoon onderwijsinternaat Woudlucht in Leuven sluit de deuren: "Vrijgekomen ruimte gebruiken om meer leerlingen op school toe te laten"

"We hebben ervoor gekozen om de onderwijskwaliteit voor deze specifieke groep leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen en om de leer- en leefruimte voor de leerling en de leerkracht te optimaliseren", vertelt Kaat Vandensavel, algemeen directeur van scholengroep Huis 11. "Daarom hebben we besloten om vanaf 1 september op campus Woudlucht geen internaat buitengewoon onderwijs meer te hebben."

De ruimtes die vrijkomen bij de sluiting van het internaat, zullen gebruikt worden om meerdere kinderen te kunnen opvangen in de school. "De wachtlijsten voor het buitengewoon onderwijs zijn ontzettend lang", aldus Vandensavel. "Met deze beslissing zullen wij meerdere kinderen kunnen opvangen in onze school." Ook zal de vrijgekomen ruimte gebruikt worden om het leersteuncentrum in onder te brengen en om een snoezelruimte te maken voor kinderen die overprikkeld zijn.

"De sluiting komt hard aan bij leerlingen, leerkrachten en ouders. Maar samen met de transitiecoördinator van het Departement Welzijn en de school gaan we op zoek naar een oplossing voor de kinderen die in dat internaat verbleven. We willen echt ons best doen om voor deze dertig kinderen een nieuwe plek te vinden", aldus nog Vandensavel.