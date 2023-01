Fotogenieke zwarte beer neemt honderden selfies met de wildcamera van een natuurpark in de VS

Ooit al gehoord van een "belfie"? In een natuurpark in de Verenigde Staten is het alvast een nieuwe trend. Een zwarte beer heeft er honderden berenselfies (of in dit geval belfies) genomen met een wildcamera die er ophangt. "Van de 580 foto's die op de camera stonden, waren er ongeveer 400 berenselfies", schreef de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van de natuurparken in de regio.