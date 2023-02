40 eigenaars van percelen in vallei Bovennete in Retie en Kasterlee moeten gebouwen afbreken: "Ze staan in kwetsbaar gebied en zijn vaak niet vergund"

"Het gaat vooral om weekendverblijven in de vallei van de Bovennete die meestal in de tweede helft van de vorige eeuw werden gebouwd", vertelt burgemeester van Retie Patrick Geuens (Nieuw Retie). "Vaak zijn dat ook chalets die van generatie op generatie zijn doorgegeven, waar mensen vijvers hebben aangelegd en soms zelfs dieren houden." Vorig jaar in maart stuurde de Vlaamse Overheid al een eerste brief. "Daarin stond dat de overheid geïnteresseerd was om onze eigendommen over te kopen mochten we dat willen", vertelt Marc Serroyen die ook een brief aankreeg. Zijn chalet werd gebouwd in 1964.