UZ Gent test vaccin tegen CMV: "Het virus komt vaak voor en kan afwijkingen veroorzaken bij ongeboren kinderen"

"We werden doorverwezen om gespecialiseerde echo's en scans te laten maken, om te kijken of er geen hersenletsels waren. Andere afwijkingen, zoals een verminderd gehoor of zicht, kunnen ze enkel onderzoeken na de geboorte."

De besmetting leidde tot veel ongerustheid bij het gezin. "Het is toch wel zeer impactvol geweest. Niet alleen voor mij, ook voor mijn partner en mijn andere zoontje", zegt Steffi. "De zwangerschap werd toch een beetje doodgezwegen, tot we zeker wisten dat alles oké was. Het is een heus traject waar je door moet."