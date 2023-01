Daders brutale home invasion in Steenokkerzeel veroordeeld tot zware celstraffen van 15 en 18 jaar

De man die de slachtoffers had zwaarst toetakelde, werd vrijdag veroordeeld tot 18 jaar cel. Het petekind van Carla Bolyn en zijn toenmalige vriendin kregen elk 15 jaar cel opgelegd. Het slachtoffer is blij met de veroordeling van de drie daders, al hebben de feiten nog steeds een impact op haar leven. “Mijn man heeft net een week in het ziekenhuis gelegen, na een nieuwe operatie. Intussen is zijn gezicht nog steeds half verlamd. Ik ben sinds de feiten dertig kilogram verloren. Ik ben geraakt in mijn maag en kan geen vast voedsel meer eten. Ik leef op sapjes en papjes van de apotheker. Ik ben kok van beroep en gisteren heb ik voor het eerst nog eens gekookt. Het deed deugd om nog eens in de keuken te staan. Ik had daar geen zin meer in, aangezien ik toch niet meer kan eten.”

De vrouw uit Steenokkerzeel kan nog steeds niet vatten dat haar eigen petekind betrokken was de brutale home invasion. “Ik heb alles gedaan voor die jongen”, vertelt ze. “We hebben hem in huis genomen, ik heb hem gered van een faillissement, ik heb kledij voor hem gekocht en boodschappen voor hem gedaan, en dan doet hij zoiets. Met zijn eigen meter… Ik wil nooit nog contact met hem hebben. Hij moet mij zelfs geen brief schrijven vanuit de gevangenis.”