Minstens zeven doden bij schietpartij in Oost-Jeruzalem

Bij een schietpartij in Oost-Jeruzalem zijn zeker zeven mensen gedood, zo melden Israëlische media. De schietpartij vond plaats nabij een synagoge in de Joodse kolonistenwijk Neve Yaakov. Minstens tien mensen zijn gewond geraakt, de schutter is gedood, aldus de hulpdiensten. De politie heeft het over een terroristische aanval.