Flor Bressers, hoofdverdachte in grote drugszaak, mag wél naakt gefouilleerd worden, beslist rechtbank

Flor Bressers werd een klein jaar geleden opgepakt in Zwitserland, nadat hij op de "Most Wanted"-lijst was gezet. De man uit Lommel was tot vier jaar cel veroordeeld voor diefstal met geweld in bende, afpersing met wapens en onwettige vrijheidsberoving met doodsbedreiging. Bressers had toen "zeer gewelddadige feiten" gepleegd tegenover het slachtoffer, een drugscrimineel. Daarnaast wordt Bressers ook verdacht van grootschalige cocaïnesmokkel. Enkele maanden geleden werd hij uitgeleverd, en sindsdien zit hij in een Belgische cel, in een speciaal veiligheidsregime. Hij heeft er geen contact met andere gevangenen, en mag sommige voorwerpen niet in zijn cel hebben.