Dubbel zo veel niet-vleeseters in Brussel als in Vlaanderen en Wallonië

“Het publiek dat komt, is heel gevarieerd”, zegt oprichter Benoit Van den Broeck. “Dat gaat van jong tot oud en van vegan tot vleeseter. Plantaardig eten zit sowieso in de lift bij een breed publiek, niet alleen bij vegetariërs of veganisten. Een van onze vaste klanten is een oudere man die al meer dan veertig jaar vegetariër is, maar we krijgen ook veel zakenmannen, jonge alternatievelingen, gezinnen en bedrijven over de vloer."