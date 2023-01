Nederlandse brandweerlui trainen in duikcentrum TODI in Beringen: "Beter zicht, aangename temperatuur en gastvrijheid" 

De duikers leren ook omgaan met onverwachte situaties, zoals apparatuur die niet of niet goed werkt. "Zo leren we welke defecten kunnen voorvallen aan de apparatuur onder water en hoe we onszelf moeten behelpen in zo'n situatie." Als er een andere duiker in nood komt, moeten ze ook onmiddellijk kunnen handelen. "Dat oefenen we door een duiker op te halen die onderaan in het bassin zit. We controleren of de duiker nog ademt en hijsen die op de juiste stijgsnelheid naar boven."