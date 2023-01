Professor Erika Vlieghe eerste ereburger van Kortenberg: "Minder bekende inwoners verdienen dat even goed"

De gemeente Kortenberg benoemt infectiologe Erika Vlieghe van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen vanavond tot ereburger. Het ereburgerschap is een nieuw concept van de gemeente en Vlieghe zal de eerste zijn om de titel in ontvangst te nemen. "Mijn eerste reactie was: "Waarom kiezen ze niemand van de minder bekende inwoners? Die verdienen het even goed."