Federale Gerechtelijke Politie Limburg blokkeerde al meer dan 200 phishing-websites de afgelopen maanden

Er blijven grote drugsdossiers opduiken, daarbij worden ook vaak drugs in beslag genomen, bijvoorbeeld grote partijen coke. "Maar ondanks dat heeft dat geen marktverstorend effect en blijft de straatprijs van cocaïne al jaren stabiel. De drijfveer van de criminele organisaties is uiteraard geld. Daarom proberen we met onze PLUK-methode 'high value targets' binnen misdaadorganisaties financieel hard te treffen en zo in hun kern te raken", aldus Roger Grosemans. Die onderlijnt ook dat door de beperkte capaciteit vaak een moeilijke keuze moet gemaakt worden tussen dossiers die dieper of verder onderzocht worden of andere die geen prioriteit krijgen.