Heusden-Zolder niet in beroep tegen nieuwe omgevingsvergunning asfaltbedrijf APL 

Over die emissiegrenswaarden en meetfrequentie ging de gemeente in overleg met APL omdat er volgens het gemeentebestuur ruimte is voor verbetering. Heusden-Zolder hoopt met bijkomende maatregelen een signaal te geven aan de inwoners van Viversel. Tegen het bedrijf is er al een tijd fel protest van buurtbewoners in verband met geurhinder. De vzw Respondeco, een plaatselijke milieuvereniging, is intussen in beroep gegaan tegen de nieuwe vergunning.