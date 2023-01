Raketaanvallen heen en weer tussen Israëlisch leger en Palestijnse militanten dag na dodelijke inval op Westelijke Jordaanoever

Het raketvuur volgde op het nieuws dat Israëlische commando's zeven Palestijnse schutters en twee burgers hadden gedood. Dat gebeurde gisteren bij een inval in een vluchtelingenkamp in Jenin, een stad in het noorden van de Westelijke Jordaanoever dat als bolwerk van Palestijnse militanten geldt. Het was de dodelijkste actie van het Israëlische leger in de Palestijnse gebieden, na maanden van onrust.

Hamas en de kleinere groepering Islamitische Jihad beloofden nadien te reageren, maar geen van beiden hebben het raketvuur van deze ochtend opgeëist.