Drie Brusselse verzetsstrijders uit Wereldoorlog II krijgen gedenkplaat en straatnaam in Ter Kamerenbos

“We willen deze helden ook herdenken door symbolisch drie wegen in het Ter Kamerenbos te hernoemen”, vertelt burgemeester van Brussel, Philippe Close (PS). De jongemannen dwongen op 19 april 1943 een trein van het twintigste konvooi om te stoppen. Die was vertrokken in de Dossin Kazerne in Mechelen en reed richting de uitroeiingskampen van Auschwitz, en had in totaal 1631 joden aan boord. In Boortmeerbeek kwam de trein tot stilstand en konden 17 mensen ontsnappen.