Gemeente Hoeselt en familie Appeltans maken afspraken over compensaties na illegale bomenkap

Daarnaast is er ook een oplossing voor de modderoverlast in deelgemeente Werm. "We hebben al jarenlang modderoverlast daar en nu zijn we overeengekomen om een grondruil te doen met de familie Appeltans", gaat de burgemeester verder. "Daardoor kunnen we dit jaar starten met de aanleg van een modderopvangbekken, zodat de buurt daar geen last meer van heeft."