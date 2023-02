Minder geld voor pleinorganisatoren op Gentse Feesten, wel extra steun voor jeugd- of namiddagactiviteiten

De stad verdedigt de keuze om meer in te zetten op een nieuw aanbod na een evaluatie van vorig jaar. Daaruit bleek dat het aanbod voor de jeugd mager was, de stad wil ook graag in de namiddagen meer bezoekers trekken. "We willen verjongen en ruimte maken voor nieuwe impulsen en samenwerkingen, ook tijdens de namiddagen", klinkt het bij schepen Van Braeckevelt. Het moet het aanbod voor families ten goede komen.