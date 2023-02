Gerecht voert onderzoek naar uitbater van Brugs politiemuseum

Het politiemuseum in Brugge opende in 2021 in het vroegere politiecommissariaat aan de Lodewijk Coiseaukaai. Een verzamelaar mocht het gebouw gebruiken om er zijn eigen collectie tentoon te stellen van oude wapens en kostuums, aangevuld met stukken die hij in bruikleen had. Maar het museum sloot al snel, vermoedelijk na een discussie over een kapotte verwarmingsketel. De uitbater moest zelf opdraaien voor de herstellingskosten, maar was het daar blijkbaar niet mee eens. Hij haalde het museum leeg zonder dat het stadsbestuur en de politie daarvan op de hoogte waren.