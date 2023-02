Groen Beveren begrijpt niet dat schepencollege vergunning verleent voor lozing van bodemwater met PFAS

Marc Van De Vijver, burgemeester van Beveren (CD&V), betreurt de aantijgingen van de oppositiepartij. "Er is een bemalingsstudie gemaakt", legt hij uit, "en de analyses daarvan zijn voorgelegd aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) met de duidelijke vraag of dit binnen de normen is die Vlaanderen oplegt. Voor het noordelijke project is bevestigd dat het perfect binnen de normen is en dat het project kan uitgevoerd worden. Wat het zuidelijke betreft, daarvoor wachten we nog op de goedkeuring van de VMM."