BEKIJK - Harry Styles scheurt broek op podium: "Mijn excuses, dit is geen onderdeel van de show"

Het was het eerste concert van Harry Styles dit jaar. Hij was "Music for a sushi restaurant" aan het zingen toen het misging. Styles reageerde geschrokken en maakte zijn fans duidelijk dat dit geen onderdeel was van de show. "Mijn broek is gescheurd. Ik heb het gevoel dat ik me moet verontschuldigen bij enkelen van jullie hier op de eerste rij. Dit is een familieshow... of niet?", voegde hij er nog knipogend aan toe.