Tuinen Hof van Busleyden in Mechelen moeten groene oase worden voor bezoekers, buurtbewoners en voorbijgangers

Momenteel staat de buitenzijde van het Museum Hof van Busleyden in Mechelen in de steigers. Vanaf de zomer zullen ook de tuinen op de schop gaan. Het gaat om de grote museumtuin aan de Sint-Janstraat en de twee kleinere binnentuinen aan de Frederik de Merodestraat. Ze zullen ingrijpend veranderen. Landschaps- en tuinarchitect Ronald van der Hilst staat in voor het nieuwe ontwerp. Daarvoor werd ook onderzoek gedaan naar hoe de tuinen er oorspronkelijk hebben uitgezien. Beeldend kunstenaar Berlinde De Bruyckere zal zorgen voor de artistieke invulling.