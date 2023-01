Eén van drie Iraniërs overgebracht naar luchthaven voor uitwijzing naar Turkije: "Deze mensen lopen dubbel gevaar"

Een van de drie Iraniërs, die opgesloten zitten in het gesloten asielcentrum in Steenokkerzeel, is opnieuw overgebracht naar de luchthaven van Zaventem. De Dienst Vreemdelingenzaken wil de mannen uitwijzen naar Turkije omdat hun asielaanvraag werd afgewezen. Een eerdere poging om hen op het vliegtuig te zetten, mislukte. De Iraniërs weigerden toen op het vliegtuig te stappen omdat ze vrezen voor hun leven.