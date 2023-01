De spanningen tussen Israël en Palestina zijn terug van nooit weggeweest, is er nog een kans op vrede?

De Gazastrook is al vaker het toneel geweest van een gewelddadig treffen tussen Israël en de islamistische organisaties Hamas en Islamitische Jihad. De voorbije jaren werden daar al vijf oorlogen uitgevochten. Na elke opflakkering van geweld volgt een wankel bestand, dat voor een korte tijd het fragiele staakt-het-vuren in de regio bewaart. Tot de volgende opstoot van geweld de Westelijke Jordaanoever opschrikt, of in Jeruzalem, of elders...