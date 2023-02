Jan Yperman Ziekenhuis van Ieper en AZ West in Veurne gaan nauw samenwerken

Het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper en AZ West in Veurne zijn twee ziekenhuizen uit dezelfde regio, de Westhoek. De twee blijven autonoom bestaan, maar gaan wel nauw samenwerken. "Er komen heel wat uitdagingen uit de ziekenhuissector op ons af." zegt directeur Frederik Chanterie van het Jan Yperman Ziekenhuis. "Er is een enorme evolutie in de medische wereld, die vereist toch wel extra expertise en extra investeringen. Samen kunnen we die makkelijker aan."

De samenwerking gaat meteen in. "De komende weken brengen we in kaart wat de belangrijkste noden zijn en waar er mogelijkheden liggen. De zoektocht naar artsen en verpleegkundigen is moeilijk. Samen kunnen we sterker staan om personeel aan te trekken", aldus nog Frederik Chanterie.