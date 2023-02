Kliniek Sint-Jozef Pittem en ARhus Roeselare organiseren een levende bibliotheek

In het kenniscentrum ARhus in Roeselare lenen ze niet alleen gewone, maar ook levende boeken uit. Het zijn 13 mensen van vlees en bloed, medewerkers en (ex-)patiënten van Kliniek Sint-Jozef in Pittem. Elk met hun eigen verhaal over psychische kwetsbaarheid. In de levende bibliotheek kan je met hen in gesprek gaan en in hun belevingswereld stappen.