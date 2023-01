Lac Rose in Senegal kleurt niet langer meer roze: "We hebben er geen hoop meer in"

᠎"Het is de eerste keer dat we hier zoveel water hebben zien instromen", zegt Pape Sira Ba, een van de zoutboeren aan Lac Rose. "Dit hebben we nog nooit gezien." De overstroming vernielde 7.000 ton zout, goed voor 1 miljard Senegalese frank (omgerekend ruim 1,5 miljoen euro), zegt de beroepsorganisatie van zoutboeren. Pape Sira Ba en de andere zoutboeren verpakken momenteel wat mogelijk hun laatste oogst is. Ze vrezen dat de veranderde samenstelling van het meer zoutwinning in de toekomst onmogelijk zal maken.