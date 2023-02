Limburg heeft te weinig expats om een internationale school op te richten

Met zo'n internationale school willen onder meer de investeringsmaatschappij LRM en de Corda Campus Limburg nog aantrekkelijker maken voor expats. In zo'n internationale school wordt meestal in het Engels les gegeven en dat zou interessant kunnen zijn voor buitenlanders die zich hier tijdelijk vestigen om te werken in een bedrijf, universiteit of onderzoeksinstelling. Maar zo'n school oprichten is niet evident, en daarom was eerst een haalbaarheidsstudie nodig. Die liet POM Limburg de afgelopen zes maanden uitvoeren door het Nederlandse onderzoeksbureau Decisio.