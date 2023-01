Rusland bestempelt populairste Russische nieuwswebsite Meduza als "ongewenste organisatie" 

"Ons werk is nu volledig verboden in het land waar onze oprichters vandaan komen." Meduza, een van de populairste Russischtalige nieuwswebsite, reageerde vrijwel meteen op de beslissing van het Russische parket. Die zegt dat Meduza "een bedreiging vormt voor het fundament van de constitutionele orde en veiligheid van de Russische Federatie."

Alle berichtgeving die Meduza produceert en heeft geproduceerd is voortaan dus verboden. Wie Meduza leest, kan in principe niet vervolgd worden, maar wie berichten deelt, in welke vorm dan ook, riskeert boetes tot 15.000 roebel (199 euro). Meduza vroeg daarom aan iedereen die in Rusland is, om alle berichten te verwijderen waarin het medium vermeld wordt. Wie voor Meduza werkt, er informatie aan levert of het medium financieel steunt, riskeert zelfs gevangenisstraffen tot vijf jaar.