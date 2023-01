Milo Rau stopt als artistiek directeur van NTGent

Op dit moment werkt Rau voor NTGent nog aan het laatste deel van een trilogie waarin hij klassieke stukken herinterpreteert. Voor 'Antigone in de Amazone' trekt hij ook zelf naar het Amazonewoud in Brazilië. Het stuk gaat in mei in première in Gent. Het zal de laatste productie zijn die Rau als artistiek directeur maakt voor NTGent. Hij blijft aan het huis verbonden als huisartiest en zal dus ook in de toekomst bij producties betrokken worden. Hij maakte onder meer ook 'Lam Gods', 'Orestes in Mosul', 'Grief & Beauty' en 'The Interrogation' voor NTGent.