Minister Dalle stimuleert samenwerking regionale televisiezenders: "Wellicht redding voor AVS door efficiënter werk"

Volgens Dalle hebben regionale zenders geen andere keuze dan samen te werken en hun kijkers via verschillende media te bereiken. Hij verwijst ook naar de conceptnota die hij voor de zomer had voorgelegd. "Daarin staan de krachtlijnen voor een toekomstgerichte omslag. Want de jongste tien jaar is de omzet van de meeste regionale zenders ongeveer met een derde gedaald, dus de situatie is ernstig, niet alleen in Oost-Vlaanderen."