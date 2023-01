Parlementslid Theo Francken (N-VA) pleit voor nieuwe investeringen in het leger: "De toestand van Defensie is om van te huilen"

"We hebben onze verzekeringspolis laten betalen door anderen, terwijl onze defensie op dit moment in een dramatische toestand verwikkeld is", aldus Francken. "De toestand van onze strategische stocks, van de kazernes en het materiaal van defensie, is om van te huilen. Gelukkig is er licht aan het einde van de tunnel." Daarmee doelt Francken op het feit dat de regering De Croo de eerste is in lange tijd die opnieuw investeert in het Belgische leger.

De regering-De Croo heeft tot doelstelling om tegen ten laatste 2035 2 procent van het Bruto Binnenlands Product in Defensie te investeren. Voor de goede verstaander: dat is ruim elf jaar na de deadline, binnen NAVO werd in 2014 al overeengekomen dat de lidstaten tegen 2024 2 procent van het budget moeten besteden aan Defensie.