Moeten we druggebruikers harder straffen of beter helpen?

Lore Mijnendonckx (29) was enkele jaren geleden verslaafd aan cocaïne. Dat zij als gebruiker toen de illegale handel in stand hield, daar stond ze niet bij stil. "Als je zelf gebruikt, dan is dat het laatste waar je aan denkt. Het enige waar ik mee bezig was, was wanneer ik mijn dealer kon opbellen en mijn drugs kon ophalen. Het kon me zelfs niet schelen of ik eten in de koelkast had. Boetes zouden me toen ook niet hebben tegengehouden. In mijn groep vrienden had ik het middel altijd op zak omdat de rest niet durfde. Dat moest wel. De gedachte om een hele avond zonder drugs door te brengen was erger dan de optie om ermee betrapt te worden."