Natali Broods en Dominique Deruddere hebben nu hun eigen ster op de zeedijk in Oostende

Voor Dominique Deruddere was het acteur, regisseur en schrijver Josse De Pauw die de toespraak hield. De Pauw heeft in heel wat films van Deruddere geacteerd. De twee hebben dan ook een stevige vriendschapsband. De Pauw verdacht Deruddere ervan dat hij elke dag naar zijn ster op de zeedijk zal komen kijken. Want Deruddere heeft onlangs beslist om in Oostende te komen wonen.

De inhuldiging van de sterren op de dijk was meteen het startschot van het vijftiende Filmfestival Oostende. "The Chapel", de nieuwe film van Deruddere, is de openingsfilm.