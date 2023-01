Nederlands oorlogsschip van 350 jaar oud gevonden voor de kust van Zuid-Engeland

In 2019 vonden sportduikers een oud scheepswrak voor de kust van Eastbourne, aan de zuidkust van Engeland. De restanten van het schip lagen op 32 meter diepte. Het was meteen duidelijk dat het om een belangrijke vondst ging, het scheepswrak kreeg dan ook snel de hoogste status van bescherming. Sindsdien werkten Britse en Nederlandse maritiem archeologen samen om meer te weten te komen over de identiteit en de geschiedenis van het wrak. Daarvoor doken ze niet alleen naar het schip, maar plozen ze ook archieven uit en onderzochten ze jaarringen in het hout van de scheepsromp.

Daardoor hebben ze "zo goed als zeker" kunnen bepalen dat het om de Klein Hollandia gaat, een Nederlands oorlogsschip uit de 17e eeuw. Dat werd gebouwd in 1656 en was betrokken bij de grote zeeslagen in de zogenoemde Tweede Engels-Nederlandse oorlog van 1665 tot 1667. De Klein Hollandia werd in 1672 buitgemaakt door de Engelsen bij een overval op een handelskonvooi. Het zonk toen het naar de Engelse kust werd gesleept.