Negen everzwijnen geschoten bij georganiseerde drukjacht in Meerdaalwoud in Oud-Heverlee

Het Agentschap voor Natuur en Bos organiseert ieder jaar een aantal stille drukjachten op everzwijnen in het Meerdaalwoud en de Dijlevallei. Bij een stille drukjacht worden, in tegenstelling tot een drijfjacht, de dieren niet opgejaagd, zodat de everzwijnen rustig in beweging komen en de jager pas dan een schot lost. De jacht op everzwijnen is nodig om de hoeveelheid everzwijnen te stabiliseren en overlast door de dieren te voorkomen, legt de beheerder van het Meerdaalwoud, Patrick Huvenne, uit. "We krijgen klachten van mensen wiens tuin is omgewoeld en klachten over schade aan landbouwgewassen. Dus is er een zeker spanningsveld tussen de everzwijnenpopulatie en de omliggende grondgebruikers."

Tijdens de drukjacht van gisteren in het Meerdaalwoud zijn negen everzwijnen geschoten. "Die everzwijnen leven natuurlijk niet alleen in dat woud", vertelt Huvenne, "maar door in geschikte periodes van het jaar die populatie te reguleren, hopen we een goed evenwicht te vinden tussen het wild en de andere gebruikers van het landschap."