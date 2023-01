Strombeek-Bever krijgt nieuwe basisschool om tekort aan schoolbanken op te vangen

In de Grotewinkellaan in Strombeek-Bever komt er een nieuwe basisschool van het gemeenschapsonderwijs. “Om leerlingen en ouders zoveel mogelijk keuze te geven, hebben we gekozen voor een gemeenschapsschool”, vertelt schepen van Onderwijs Karlijne Van Bree (Vernieuwing). Op dit moment is er maar één basisschool van de GO! scholengroep in de gemeente, namelijk De Regenboog in Grimbergen en die zit overvol.