Nieuwe lijst "Nova-Rock" trekt naar gemeenteraadsverkiezingen in Rotselaar: "Klinkt als festival, maar verwijst naar iets anders"

De nieuwe lijst wil de politiek vooral weer dichter bij de burger brengen. Zo kan volgens Dereze de communicatie van het gemeentebestuur naar de bevolking en ondernemers toe bijvoorbeeld in Rotselaar beter. Inwoners zouden ook beter geïnformeerd moeten worden over wegenwerken, klinkt het. "Het is belangrijk om tussen de mensen te staan, met aandacht voor sociaal en inclusief beleid."

De komende maanden organiseert Nova-Rock vijf thema-avonden, waarbij inwoners mee kunnen nadenken over de invulling van het politieke programma. "Het doel is om naar voren te treden als één team in Rotselaar, dat er voor de burger is. Open VLD, Vooruit en de onafhankelijken hebben momenteel samen 5 zetels in de gemeenteraad. We hopen natuurlijk dat dat er in 2024 nog meer worden", aldus nog Dereze.