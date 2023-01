Elektriciteitskast in centrum van Gent ontploft, buurt met bioscoop en horeca zonder stroom

Sinds 19.45 is er een stroomstoring in zuiden van het centrum van Gent. Oorzaak: een ontploffing in een elektriciteitskast in een appartementsgebouw. Dat veroorzaakte rook en geurhinder én zette de buurt zonder stroom.

Het zou gaan om zo’n 400 gebouwen die geen elektriciteit meer hebben. Ook de Kinepolis-bioscoop in de buurt is getroffen; alle voorstellingen werden geschrapt. Ook cafés en restaurants in de buurt moesten noodgedwongen sluiten.

De brandweer van Gent verwacht dat de hinder nog tot 2 uur vannacht kan duren.