Op papier zijn er genoeg leerkrachten actief, maar toch is er een lerarentekort: "Goed opgeleide leerkrachten worden niet efficiënt ingezet", stelt onderwijsexpert 

"België heeft een van de beste ratio's van alle OESO-landen," bevestigt onderwijsexpert Dirk Van Damme in "De ochtend" op Radio 1. "Per 9 leerlingen is er 1 leerkracht in het secundair onderwijs. Maar die verhouding vertaalt zich niet in de klassen." Waar loopt het dan mis, volgens Van Damme? "De grote poel aan goed opgeleide leraren wordt niet efficiënt ingezet. Leerkrachten komen niet terecht op de plekken waar ze de meeste waarde kunnen opleveren".