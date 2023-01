Internationale waakhond chemische wapens bevestigt: Syrische regime gebruikte chloorgas in Douma

Een eerdere missie van de OPCW had al vastgesteld dat er inderdaad chloor was gebruikt bij de aanval op Douma. Er was toen ook geen bewijs dat de rebellen, waar het Syrische regime strijd tegen voerde, de mogelijkheid hadden om chemische wapens te maken. Dit rapport is dus het laatste stukje van de puzzel: namelijk dat het regime van Assad zelf schuldig is aan de aanval, iets wat het altijd ontkent heeft. In rapporten over andere aanvallen met chemische wapens, kwam de OPCW al tot gelijkaardige conclusies.