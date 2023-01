Opnieuw 3 dagen Maanrock op Grote Markt in Mechelen: Bart Peeters trapt af op vrijdagavond

"Vrijdag is eigenlijk een ideale dag om naar Maanrock af te zakken", zegt Kristof Calvo, voorzitter van Mechelen Feest. "Je kan de werkweek feestend afsluiten en je dan rustig klaarmaken voor de volgende Maanrock-dag. Ook voor de horeca is die extra dag op de Grote Markt een goede zaak." Dat bevestigen ook de Mechelse horecazaken. Zij juichen de beslissing toe, want alle extra omzet is welkom na de moeilijke coronajaren, zeggen ze. Maanrock vindt dit jaar plaats van vrijdag 25 tot en met zondag 27 augustus.